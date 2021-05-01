ВСУ за неделю разместили в зоне "ООС" 19 единиц техники – Народная милиция

Киевские силовики в течение недели разместили 19 единиц техники в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"). Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Продолжая сосредотачивать вооружение и военную технику в зоне карательной операции для совершения преступных действий, противник намеренно нарушает третий пункт комплекса дополнительных мер по прекращению огня, - сказал он. - Для этого боевики размещают технику вблизи жилых объектов гражданской инфраструктуры, подвергая опасности жизни мирных жителей".

Офицер пресс-службы уточнил, что два бронетранспортера выявлены в жилом районе села Геевка, боевая бронированная машина (ББМ) и боевая машина пехоты (БМП) - в селе Орехово, еще одна ББМ - в селе Крымское, боевая инженерная машина - вблизи поселка городского типа (пгт) Новотошковское.

В жилых районах Золотого и села Новозвановка зафиксированы три БМП и десять ББМ - в Светлодарске, пгт Троицкое и Мироновский.

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

14 мая — Луганск