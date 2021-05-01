МП ЛНР является базой для формирования у молодежи ответственности – руководитель МКСМ

Молодежный парламент (МП) является базой для формирования у молодежи ответственности и умения принимать решения. Об этом заявил руководитель Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР Дмитрий Сидоров после голосования на избирательном участке в Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского."В построении государственной молодежной политики Луганской Народной Республики особое значение имеют созданные органы молодежного самоуправления. Сегодня молодежный парламентаризм – это важная площадка для подготовки молодежи к принятию решений, к пониманию ответственности и формированию личности. Это база, которая необходима для формирования осознанных руководителей и людей, которые в свое время будут ответственны за построение и развитие нашей Республики", – отметил он.Сидоров рассказал, что в свое время он также был активистом молодежного самоуправления."Сегодня развитие этой системы и участие в ней представителей государства – очень важно", – подчеркнул руководитель МКСМ.Он добавил, что "главными качествами молодых парламентариев, в первую очередь, должны быть ответственность и умение принимать решения".Ранее представитель Временной молодежной избирательной комиссии Анастасия Филатова сообщила, что явка избирателей на выборы депутатов Молодежного парламента ЛНР второго созыва к 15:00 составила 32 453 человека.Избирательные участки в высших учебных учреждениях ЛНР работали до 16:00, а расположенные в территориальных отделениях общественного движения "Мир Луганщине" продолжают работать до 18:00.Напомним, ВМИК зарегистрировала 259 кандидатов в депутаты Молодежного парламента. Предвыборная агитация, в ходе которой активисты создавали предвыборные слоганы и плакаты, помогали окружающим, облагораживали территорию Республики и встречались с потенциальными избирателями, длилась в течение пяти недель. Отличившиеся кандидаты в конце каждой недели получали от ВМИК призы.Постановление о Молодежном парламенте Луганской Народной Республики Народный Совет ЛНР принял 5 марта 2019 года. Голосование на выборах депутатов Молодежного парламента первого созыва проходило с 17 по 25 апреля того же года во всех вузах и на каждой территории Республики. На основании результатов голосования ВМИК утвердила основной и резервный составы депутатов Молодежного парламента ЛНР. В основной состав вошли 35 молодежных депутатов, еще 70 составляют резерв. Позже Молодежный парламент утвердил состав профильных комиссий и их руководство.14 мая — Луганск