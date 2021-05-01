ВСУ за неделю 14 раз нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР – Народная милиция

Киевские силовики за минувшую неделю 14 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"(За неделю) вооруженные формирования Украины 14 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал он.

Офицер пресс-службы уточнил, что на Попаснянском направлении киевские силовики обстреляли из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов (СПГ), ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов (АГС) и стрелкового оружия районы Первомайска, Золотого-5, поселка Молодежное, поселка городского типа Калиново и села Калиново-Борщеватое.

На Славяносербском направлении обстрелам из СПГ с позиций 14-й бригады и 15-го батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады подверглись районы села Желобок и поселка городского типа Донецкий.

"На Дебальцевском направлении боевики 59-й бригады ВСУ с позиций в районе населенного пункта Луганское из СПГ, АГС и стрелкового оружия вели огонь по району населенного пункта Логвиново", - добавил Филипоненко.

Он отметил, что "потерь среди мирного населения и повреждений объектов гражданской инфраструктуры за прошедшую неделю нет".

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

14 мая — Луганск