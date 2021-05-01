В Севастополе освобожден похищенный злоумышленниками предприниматель



«Ранним утром, когда мужчина вышел гулять с собакой, около дома по улице Ефремова в Севастополе В салоне один из злоумышленников надел на потерпевшего наручники и приставил в бок пистолет, чтобы подавить сопротивление.

Однако довести свой преступный умысел до конца злоумышленники не смогли, поскольку их преступные планы были выявлены сотрудниками оперативно-розыскной части по обеспечению Госзащиты МВД России по Республике Крым. На участке автодороги в Балаклавском районе похитители были блокированы и задержаны сотрудниками уголовного розыска УВД Севастополя, крымского подразделения МВД, при силовой поддержке севастопольского спецподразделения СОБР Росгвардии. В результате спецоперации заложник был освобожден», — уточнила пресс-служба.

фото: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу СевастополюСотрудниками Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю и УМВД России по Севастополю при содействии СОБР территориального управления Росгвардии задержаны злоумышленники, которые похитили человека. Об этом сообщила пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.Установлено, что задержанные познакомились с мужчиной, который являлся соучредителем одного из магазинов в Симферополе, спустя время решили организовать его похищение с целью, в дальнейшем, получения от родственников выкупа. На протяжении длительного периода подельники изучали его образ жизни, маршруты передвижения, вели наблюдение за местом жительства.В настоящее время фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия из корыстных побуждений (п.п. «а», «г», «з» ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса Российской Федерации). Проведены все необходимые первоначальные следственные действия. По ходатайству следствия злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и круг причастных к нему иных лиц.