Команды Луганска и Стаханова победили в республиканском конкурсе-слете юных экскурсоводов (ФОТО)

Команды Луганска и Стаханова стали победителями финала II республиканского конкурса-слета юных экскурсоводов, который прошел в Краснодоне. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР со ссылкой на учреждение культуры."В Краснодонском ордена Дружбы народов музее "Молодая гвардия" состоялся финал II республиканского конкурса-слета юных экскурсоводов, в котором приняли участие 17 команд из городов и районов ЛНР", – говорится в сообщении.Организаторами мероприятия выступили МКСМ, Министерство образования и науки (МОН) ЛНР, музей "Молодая гвардия", Республиканский центр детско-юношеского туризма и краеведения и Республиканский центр художественно-эстетического творчества.Слет проводился в целях содействия, поддержки и координации экскурсионной деятельности музеев школ, организаций среднего профессионального и высшего образования, кружковых и клубных объединений туристско-краеведческой направленности организаций дополнительного образования ЛНР, а также формирования профессионального экскурсоводческого мастерства будущих специалистов сферы туризма и музейного дела."Команды-участницы были поделены на две категории: обучающиеся 8-11-х классов в возрасте от 13 лет и обучающиеся организаций среднего профессионального образования (СПО) в возрасте до 23 лет. Первый, заочный, этап в этом году проводился с февраля по апрель на базе образовательных организаций городов и районов ЛНР и включал подготовку видеозаписи мини-экскурсии по выбранному командой объекту", – рассказали в краснодонском музее.В финале участники демонстрировали мастерство в конкурсах "Экскурсия по экспозиции музея" и "Рассказ о музейном предмете", предполагающем детальное и яркое описание предмета, характеризующего быт и жизнь донских казаков.По итогам трех конкурсов в общекомандном зачете в категории школьников победили воспитанники стахановской гимназии № 11 имени Кирилла и Мефодия, второе место заняли учащиеся антрацитовского лицея имени Олега Кошевого, а третье – юные экскурсоводы зимогорьевской гимназии имени воинов-интернационалистов.Среди студентов победили учащиеся Луганского колледжа строительства, экономики и права, серебряными призерами стали участники из Свердловска, а на третьем месте оказались представители Краснолучского колледжа технологии строительства и прикладного искусства.Все участники конкурса-слета юных экскурсоводов получили благодарности МКСМ и МОН ЛНР, а победители и призеры – грамоты, сувениры и памятные подарки от музея "Молодая гвардия".17 мая — Луганск