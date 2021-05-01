Синоптики прогнозируют днем 18 мая в ЛНР до 26 градусов тепла

Температура воздуха в Республике 18 мая будет колебаться от 9 градусов выше нуля ночью до 26 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 17 мая до 21:00 18 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза, ночью и утром местами слабый туман, ветер южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, днем 21-26 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 12-14 градусов, днем – 23-25 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 10-12 градусов выше нуля ночью и 22-24 градуса тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 12 до 14 градусов тепла ночью и от 23 до 25 градусов выше нуля днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 18 мая метеорологи фиксировали в 1936 году – минус 3,3 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2014 году и составляла плюс 33,5 градуса.

По предварительному прогнозу, 19 мая будет облачно с прояснениями, ночью и днем местами кратковременный дождь с грозой и порывами ветра до 15-18 м/с; температура воздуха ночью 8-13, днем 19-24 градуса тепла. 20 мая – переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь; температура воздуха ночью 8-13, днем 19-24 градуса выше нуля.

17 мая — Луганск