Сватовского военкома поймали на взятке с поличным
Военного комиссара в Луганской области задержали на взятке. Он вымогал от местного жителя 1,5 тысячи долларов за помощь избежать срочной службы в Вооруженных силах Украины.
Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.
Военкома из Сватовского районного центра комплектования и социальной поддержки военнослужащих задержали на взятке с поличным 15 мая. Он получил от гражданина заранее оговоренную сумму.
Военнослужащему сообщили о подозрении в совершении преступления 16 мая, предусмотренном ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела занимается военная прокуратура.
Как сообщает Восточный Вариант, убегая от полиции, чиновник пытался избавиться взятки.
В случае доказательства вины военному комиссару грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.
Происшествия - Сегодня, 19:42 172
Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.
Военкома из Сватовского районного центра комплектования и социальной поддержки военнослужащих задержали на взятке с поличным 15 мая. Он получил от гражданина заранее оговоренную сумму.
Военнослужащему сообщили о подозрении в совершении преступления 16 мая, предусмотренном ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела занимается военная прокуратура.
Как сообщает Восточный Вариант, убегая от полиции, чиновник пытался избавиться взятки.
В случае доказательства вины военному комиссару грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.
Происшествия - Сегодня, 19:42 172
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