Bitcoin упал почти на треть со своего исторического максимума



В последние дни на криптовалюту оказывало давление скептическое заявление главы Tesla Илона Маска. Инвесторы опасаются, что теперь производитель электромобилей может отказаться от своих инвестиций в биткоин объемом $1,5 млрд.

Считается, что падение началось из-за приостановки приема биткоина для оплаты автомобилей Tesla. Маск объяснил такое решение ростом потребления электроэнергии, которая нужна для добычи биткоинов и совершения транзакций. После этого криптовалюта начала падать в цене.

Макс написал в своём Твиттере:

«После того, как одна угольная шахта в Синьцзяне была затоплена, а находящиеся в ней шахтеры едва не погибли, скорость хэширования упала на 35% (в результате приостановки поставок ТЭС сократили производство электроэнергии и это повлияло на работу майнинг-ферм). И это по-вашему называется «децентрализованная» система?», — написал Маск.





Стоимость опустилась до $42,2 тысячи. Сейчас, правда, цена вновь ползет вверх и находится на уровне $45 тысяч. «Эфир» подешевел до $3,5 тысячи, а XRP стоит $1,46.

Многие эксперты полагают, что коррекция биткоина может сигнализировать о том, что интерес к рисковым активам у международных инвесторов находится в переходном периоде: скорее всего, он идет в «медвежьем» направлении, то есть они готовы играть на их понижение.

На это указывает в том числе ситуация на рынке акций, отмечают аналитики. Ключевые американские индексы Dow Jones и Nasdaq зафиксировали самые высокие еженедельные потери с конца февраля.

Похожая ситуация случилась и с другими популярными криптовалютами, судя по графику Coindesk.

Экономика - Сегодня, 20:20 117 Биткоин в понедельник дешевеет более чем на 10% за сутки и опускается примерно до 42,2 тысячи долларов, потеряв более трети стоимости к апрельскому историческому максимуму, свидетельствуют данные торгов.В последние дни на криптовалюту оказывало давление скептическое заявление главы Tesla Илона Маска. Инвесторы опасаются, что теперь производитель электромобилей может отказаться от своих инвестиций в биткоин объемом $1,5 млрд.Считается, что падение началось из-за приостановки приема биткоина для оплаты автомобилей Tesla. Маск объяснил такое решение ростом потребления электроэнергии, которая нужна для добычи биткоинов и совершения транзакций. После этого криптовалюта начала падать в цене.Макс написал в своём Твиттере:«После того, как одна угольная шахта в Синьцзяне была затоплена, а находящиеся в ней шахтеры едва не погибли, скорость хэширования упала на 35% (в результате приостановки поставок ТЭС сократили производство электроэнергии и это повлияло на работу майнинг-ферм). И это по-вашему называется «децентрализованная» система?», — написал Маск.Стоимость опустилась до $42,2 тысячи. Сейчас, правда, цена вновь ползет вверх и находится на уровне $45 тысяч. «Эфир» подешевел до $3,5 тысячи, а XRP стоит $1,46.Многие эксперты полагают, что коррекция биткоина может сигнализировать о том, что интерес к рисковым активам у международных инвесторов находится в переходном периоде: скорее всего, он идет в «медвежьем» направлении, то есть они готовы играть на их понижение.На это указывает в том числе ситуация на рынке акций, отмечают аналитики. Ключевые американские индексы Dow Jones и Nasdaq зафиксировали самые высокие еженедельные потери с конца февраля.Похожая ситуация случилась и с другими популярными криптовалютами, судя по графику Coindesk.Экономика - Сегодня, 20:20 117

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