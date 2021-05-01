В Луганске мажор на «Мустанге» протаранил такси. ВИДЕО
В Луганске на одиной из улиц произошло ДТП с участием спортивного автомобиля «Мустанг» красного цвета, водитель которого не справился с управлением и врезался в припаркованное такси.
Инцидент, произошедший 15 мая, попал на камеры видеонаблюдения. На видео видно, как красный «Мустанг» вылетает на встречную полосу, где его заносит и он врезается в стоящее на парковке такси. По сообщениям очевидцев, полиция никак не отреагировала на вызов.
Как сообщает один из Телеграмм-каналов города, водитель Мустанга сразу скрылся с места ДТП:
«В Луганске появились свои мажоры, которым плевать на правила и законы. На одной из улиц водитель мускул кара протаранил стоявшее на парковке такси, развернулся и уехал».
На видео из группы VK «Инцидент Луганск» видно, что несмотря на присутствие нескольких очевидцев, водитель «Мустанга» предпочёл скрыться с места происшествия.
«Так что водитель красного мустанга с чёрной полосой на капоте спокойно продолжает кататься» — говорится в сообщении.
Напомним, что на днях в Луганске прошёл фестиваль автозвука и тюнинга «Ворошиловград». Среди участников фестиваля были в том числе и несколько американских «мускулкаров». Происшествия - Сегодня, 13:28 2082
Инцидент, произошедший 15 мая, попал на камеры видеонаблюдения. На видео видно, как красный «Мустанг» вылетает на встречную полосу, где его заносит и он врезается в стоящее на парковке такси. По сообщениям очевидцев, полиция никак не отреагировала на вызов.
Как сообщает один из Телеграмм-каналов города, водитель Мустанга сразу скрылся с места ДТП:
«В Луганске появились свои мажоры, которым плевать на правила и законы. На одной из улиц водитель мускул кара протаранил стоявшее на парковке такси, развернулся и уехал».
На видео из группы VK «Инцидент Луганск» видно, что несмотря на присутствие нескольких очевидцев, водитель «Мустанга» предпочёл скрыться с места происшествия.
«Так что водитель красного мустанга с чёрной полосой на капоте спокойно продолжает кататься» — говорится в сообщении.
Напомним, что на днях в Луганске прошёл фестиваль автозвука и тюнинга «Ворошиловград». Среди участников фестиваля были в том числе и несколько американских «мускулкаров». Происшествия - Сегодня, 13:28 2082
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