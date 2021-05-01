Открытие первого форума профсоюзных лидеров "Проф.com" состоялось в "Королевских скалах"

Открытие первого республиканского молодежного форума профсоюзных лидеров "Проф.com" состоялось на базе детского оздоровительного лагеря "Королевские скалы" в Свердловском районе. Об этом сообщили организаторы.

Трехдневный форум проводит Молодежный совет Федерации профсоюзов ЛНР при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи и Министерства образования и науки ЛНР.

"В мероприятии принимают участие около сотни талантливых студентов – активистов первичных профсоюзных организаций пяти вузов Республики, которые на протяжении трех дней будут обмениваться опытом. Это не только налаживание коммуникаций друг с другом, но и качественный отдых", - рассказали в Федерации профсоюзов.

Целью форума является создание условий для самореализации молодежи, коммуникации и обмена лучшими наработками в области профсоюзной деятельности.

Председатель первичной профсоюзной организации студентов Луганского государственного университета имени Владимира Даля Никита Жарский подчеркнул, что "профсоюз – это большая семья, где помогут, посоветуют, выслушают, и, конечно, дадут напутствие".

Участников форума ожидает цикл мероприятий, которые влияют на образовательное, спортивное, творческое, культурное и гражданско-патриотическое развитие молодежи Республики. Также в рамках форума с участниками будет проведен "Диалог на равных", где каждый сможет пообщаться и задать любой вопрос представителям власти.

"Мы решили провести диалог на равных, как нам дальше вместе идти, они (профсоюзные лидеры) расскажут, что их сейчас больше всего волнует", - отметила первый заместитель министра образования и науки ЛНР Ольга Долженко.

17 мая — Луганск