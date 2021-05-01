Погода в Луганске 18 мая 2021 года
В Луганске во вторник 18 мая, ожидается облачность, кратковременные дожди, возможно грозы и лишь к вечеру небо прояснится.
Sinoptik сообщает о возможном граде 6-13 мм в диаметре (!).
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью +13 +15ºС, днем +22 +24ºС. Ветер северо-восточный 5-10 м/сек.
Ветер южный 5-10 м/с. При грозе возможны порывы ветра до 15-20 м/с.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была зарегистрирована +32,3ºС в 1972 году;
минимальная — 0,6 ºС в 2000 году.
Народный календарь: 18 мая отмечается день памяти мученицы Ирины. В народе этот день назывался «Ирина Рассадница», поскольку в период с 18 по 25 мая принято высаживать рассаду капусты. Заниматься этим по обычаю могут только женщины. «Если посадит овощи мужик, то они зацветут, но не дадут плода». В это время начинает зеленеть липа, зацветает черника. Погода в Луганске - Сегодня, 00:04 87
Sinoptik сообщает о возможном граде 6-13 мм в диаметре (!).
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью +13 +15ºС, днем +22 +24ºС. Ветер северо-восточный 5-10 м/сек.
Ветер южный 5-10 м/с. При грозе возможны порывы ветра до 15-20 м/с.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была зарегистрирована +32,3ºС в 1972 году;
минимальная — 0,6 ºС в 2000 году.
Народный календарь: 18 мая отмечается день памяти мученицы Ирины. В народе этот день назывался «Ирина Рассадница», поскольку в период с 18 по 25 мая принято высаживать рассаду капусты. Заниматься этим по обычаю могут только женщины. «Если посадит овощи мужик, то они зацветут, но не дадут плода». В это время начинает зеленеть липа, зацветает черника. Погода в Луганске - Сегодня, 00:04 87
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