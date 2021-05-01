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Отсутствие электроснабжения в Луганске 18 мая

verter Сегодня, 00:4527Новости
Отсутствие электроснабжения в Луганске 18 мая
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 18 мая будут временно отключать от электричества некоторые дома Жовтневого района Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Жовтневом районе электроснабжение будет отсутствовать:
улица Тухачевского, 1.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - 17 мая 2021 104

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