Отсутствие электроснабжения в Луганске 18 мая
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 18 мая будут временно отключать от электричества некоторые дома Жовтневого района Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Жовтневом районе электроснабжение будет отсутствовать:
улица Тухачевского, 1.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - 17 мая 2021 104
В Жовтневом районе электроснабжение будет отсутствовать:
улица Тухачевского, 1.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - 17 мая 2021 104
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