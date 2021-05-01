Курс валют в Луганске на 18 мая
Государственный банк информирует о том, что с 18 мая 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США 73,8537 рублей
1 ЕВРО 89,6584 рубля
10 украинских гривен 26,7974 рубля
Вчера, 17 мая, курс основных валют были такими:
1 доллар США 73,9968 рублей
1 ЕВРО 89,6249 рублей
10 украинских гривен 26,7971 рубль
Экономика - Сегодня, 05:00 23
1 доллар США 73,8537 рублей
1 ЕВРО 89,6584 рубля
10 украинских гривен 26,7974 рубля
Вчера, 17 мая, курс основных валют были такими:
1 доллар США 73,9968 рублей
1 ЕВРО 89,6249 рублей
10 украинских гривен 26,7971 рубль
Экономика - Сегодня, 05:00 23
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