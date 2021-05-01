В«На кого ты их оставил?!В»: Бутусов обезглавил Минобороны Украины

В десятом круге ада украинской «журналистики» исправно тянет свою лямку главред портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов. Беспринципная, мелкая субстанция с претензией на особые заслуги перед Незалежной. Какая страна — такие заслуганцы.Напридумывал ярких строчек в биографии и однажды проснулся военным экспертом, ни секунды не служа в армии. Но камуфляж модный справил и нынче выступает с обзорами и «аналитикой» в прессе и на телевизионных каналах.И вот сегодня утром сей борзовояка огорошил адептов своей страницы в сети Facebook срочной новостью: он «принял решение сложить полномочия советника на общественных началах министра обороны Украины Андрея Тарана».Далее следует многостраничная портянка с изложением причин исторического для ВСУ самоотвода.Справедливости ради, есть в куче бутусовских мыслей рациональные зернышки истины, ибо пишет он о наболевшем, обобщая выступления коллег, активистов, депутатов и «ыкспердов», специализирующихся на «российской военной угрозе».Прежде всего, по словам Бутусова, министр обороны не реагирует на проблемы, озвученные комитетом по обороне ВР: кризисное положение с боеприпасами, питанием, постройкой арсеналов и, разумеется, тотальным воровством топлива, аферами с закупками и ремонтом.В стране напрочь отсутствует централизованная оборонная политика и кем-то блокируются армейские инициативы, направленные на улучшение территориальной обороны, внедрение АСУ и других новаций.Провален прошлогодний гособоронзаказ и срывается нынешний, который до сих пор не передан исполнителям. Стратегия военной безопасности «не направлена на изменение ситуации».Ну и главная боль нашего героя: дело о срыве спецоперации по захвату российских «террористов-вагнеровцев» не расследуется восемь месяцев, ВР блокирует создание следственной комиссии.В прошлом году случилось 7 (семь) провалов спецопераций ГУР МО Украины, как результат — значительное количество людей захвачено противником, есть, к сожалению, погибшие, раскрыты ключевые направления работы против РФ.Далее Аника-воин киевского разлива выступает аж с доктриной военной реформы и среди прочего обозначает цели: достижение превосходства в позиционной обороне в условиях минских ограничений; подготовка к наступательной операции на Донбассе на случай благоприятной политической обстановки в будущем; подготовка к определенным сценариям действий в Приднестровье и в Крыму.Иллюстрация: discover24.ruЗдесь всё ясно, это вольный пересказ натовской методички, созданной на шестом этаже известного здания в центре украинской столицы. Что и подтверждается следующим абзацем:«…мы уступаем врагу в численности, на море и в воздухе, у нас нет ядерного оружия, наша система обороны должна быть максимально интегрирована в структуры НАТО для сдерживания угроз, с которыми нам трудно бороться. Наши союзники не будут воевать вместо нас в нашей зоне ответственности — это наземные боевые действия».Затем несколько листов горячечного бреда и еще немного о Старшем Брате:«Реформа трех боевых частей первой линии частей по экспериментальной модели на принципах армий НАТО с предоставлением широкой инициативы и самостоятельности командирам частей, направление в эти части офицеров и сержантов, проходивших подготовку в учебных заведениях НАТО, по организационно-штатной структуре и с процедурами и уставами НАТО».И трогательный конец:«Таковы результаты моих мыслей после пребывания на посту, это была неоплачиваемая деятельность, никаких привилегий или чего-либо материального она мне не принесла, „отбывать номер“ ради статуса считаю позорным. Надо или делать или называть причины, почему сделать нельзя. Министру обороны все это оказалось совершенно неинтересно, как и руководству Офиса президента. За каждое слово в своих выводах и предложениях я готов отвечать».Ну все в Киеве знают, что бесплатно Юра Бутусов и самолетик не сложит из листочка в клеточку. И отвечать за свои слова он не привык, ловили его на голимом вранье десятки раз и морду набить при случае обещали со всей ответственностью.Дело не в его эмоциях, а в том, что продолжается, стремительно набирая обороты, целенаправленная кампания по окончательному срыву минских договоренностей и переходу боевых действий в новую, геополитическую если хотите, фазу. Не зря в предложениях бывшего советника звучат Приднестровье и Крым — вот куда направлены устремления натовских спецов, дабы руками и головами украинских вояк развязать несколько локальных войн с далеко идущими последствиями.На Донбассе нынче много не навоюешь. А людоедские обстрелы донецких окраин «профита не приносят», как бы сие кощунственно не звучало, ибо сами знаете, с кем имеем дело.А вот пошуметь на международном уровне, с подключением натовской армады — совсем иное дело. Перспективное, со щедрыми ништяками и дотациями. Как говорил генерал-лейтенант Леонид Шебаршин: «Без России не может быть мировой войны».Почитайте комментарии к бутусовским влажным фантазиям — каждый второй реваншист требует к утру взять Севастополь и отомстить, сами знаете кому.И последнее. На фоне громких заявлений украинских генералов о могучей и несокрушимой армии, готовой дойти до Москвы за несколько дней, откровения главреда «Цензор.нет» свидетельствуют о том, что не все так гладко в «тарановом королевстве».А как решаются подобные проблемы в военных ведомствах, каким образом уничтожаются воровские улики?! Вот именно… Войнушка им позарез нужна. Значит, наблюдаем и не расслабляемся.Николай Лизуно