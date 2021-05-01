Луганский драмтеатр к 1 июня представит премьеру спектакля "Новые приключения Фунтика" (ФОТО)

Луганский академический русский драматический театр (ЛАРДТ) имени Павла Луспекаева к Международному дню защиты детей представит премьеру спектакля "Новые приключения Фунтика". Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР со ссылкой на учреждение культуры."Спектакль "Новые приключения Фунтика" уже готовится в театре и станет подарком малышам к Международному дню защиты детей", – говорится в сообщении.В театре отметили, что спектакль, режиссером-постановщиком которого выступил Дмитрий Иванов, "должен получиться необычным"."Режиссер не пытается придерживаться классических канонов, а больше стремится к импровизации и игре. Его цель – чтобы в зале не было разделения на актеров и зрителей, все должны стать участниками одной игры", – пояснили в ЛАРДТ.В спектакле заняты актеры Анна Ладыгина, Сергей Матвиенко, Анастасия Воропаева, Кирилл Галкин, Анастасия Чепурова, Никита Вакуленко. Балетмейстер – Дарья Верховод, музыкальное оформление – Михаил Сенчук."По сюжету постановки ужасная мадам Белладонна и сыщик без диплома готовят хитрый план, чтобы украсть Фунтика и заставить попрошайничать. Коварный замысел будет раскрыт, и все случится наоборот. А еще будет много музыки и хореографии. Зрителям предстоит погрузиться в атмосферу цирка и рукоплескать цирковым актерам. Канатоходцы, исполняющие кульбиты на канате, акробаты, парящие под куполом, дрессировщики и фокусник – все это придает спектаклю зрелищность и яркость", – рассказали в учреждении культуры.18 мая — Луганск