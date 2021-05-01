Комбат ВСУ организовал поборы с бойцов за представление их к наградам – Народная милиция

Командир 11-го батальона 59-й бригады ВСУ организовал поборы с подчиненных военнослужащих за представление их к наградам. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По имеющимся достоверным сведениям, (комбат) Шевченко в преддверии убытия из зоны (так называемой операции объединенных сил) "ООС" организовал сбор денежных средств с подчиненных военнослужащих за их включение в списки представляемых к государственным и ведомственным наградам", - сказал офицер пресс-службы.

Он уточнил, что "размер денежных поборов зависел от статуса желаемой награды".

"За ведомственную награду военнослужащие платили от полутора до трех тысяч гривен, а вот размер взятки за государственную награду составлял от шести до десяти тысяч гривен", - отметил Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства Республики добавил, что сотрудники военной службы правопорядка собирают показания потерпевших военнослужащих батальона.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

18 мая — Луганск