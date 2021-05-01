ГТК и МГБ пресекли ввоз в ЛНР парикмахерских инструментов, духов и самодельных сигарет

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) и Службы пограничной охраны МГБ ЛНР пресекли незаконный ввоз в Республику парикмахерских инструментов, духов и самодельных сигарет. Об этом сообщил пресс-центр ГТК со ссылкой на начальника таможенного поста "Должанский" Александра Гостева.Он рассказал, что незадекларированные в установленном порядке товары были выявлены при проведении досмотра автомобиля Mercedes-Benz Vito."Водитель микроавтобуса незаконно перемещал ножницы для стрижки в ассортименте, машинку для стрижки и запасные ножи к ней, духи в ассортименте, а также автомобильные запчасти. Кроме того, у мужчины выявлены самодельные изделия в виде сигарет в количестве 218 штук. Вышеуказанные товары изъяты, в отношении водителя транспортного средства составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса", - добавил начальник таможенного поста.В пресс-центре отметили, что "самодельные табачные изделия будут направлены на экспертизу для исследования на предмет содержания наркотических веществ".18 мая — Луганск