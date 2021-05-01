Сотрудники МЧС и МВД в ходе тренировки эвакуировали детей из детсада в Славяносербске (ФОТО)

Сотрудники МЧС и МВД ЛНР в рамках плановых комплексных тренировок сил гражданской защиты провели эвакуацию воспитанников детского сада "Журавушка" в прифронтовом Славяносербске. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.В соответствии с указаниями главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника с 17 по 22 мая в Республике проводятся плановые комплексные тренировки органов управления и сил гражданской защиты, действующих в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, с привлечением Министерства здравоохранения.Глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко сообщил, что всего в ходе тренировки "в экстренном порядке были эвакуированы 150 детей".На улице сотрудники скорой медицинской помощи измеряли у воспитанников детсада температуру тела. После чего детей на специальных автобусах вывезли в безопасное место."Такие тренировки имеют особо важное значение, так как поселок Славяносербск находится на линии разграничения. Если учитывать полностью историю, то 93 километра Славяносербского района – это непосредственно те пункты, которые находятся на линии соприкосновения", - рассказал Крамаренко.Исполняющая обязанности заведующей детского сада "Журавушка" Наталья Догадайло рассказала, что дети уже знают, как вести себя в случае обстрела."Поэтому сегодняшнее мероприятие показало то, что мы очень быстро собрали, эвакуировали детей, дети знали, что им брать с собой и куда выходить", - сказала она.Ранее о готовности к участию в плановых комплексных тренировках заявили МЧС, Министерство здравоохранения и Министерство инфраструктуры и транспорта ЛНР.18 мая — Луганск