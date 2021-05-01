Комбриг ВСУ приказал списать украденные замом ГСМ и обмундирование – Народная милиция

Командир одной из бригад ВСУ, действующих в зоне проведения так называемой операции объединенных сил, приказал списать украденные его заместителем 30 т горюче-смазочных материалов (ГСМ) и 70 комплектов летнего обмундирования. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что "по имеющимся сведениям, в преддверии предстоящей ротации 59-й бригады ВСУ из зоны карательной операции командование бригады проводит внутреннюю инвентаризацию военного имущества".

"В ходе сверки вещевого обмундирования и проверки склада ГСМ установлена недостача 30 тонн дизельного топлива и 70 комплектов летнего обмундирования. В ходе опроса командиром бригады (полковником Геннадием) Шаповаловым начальников складов установлено, что все противоправные действия осуществлялись по прямому приказу заместителя командира бригады по тыловому обеспечению", – рассказал Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что "все похищенное имущество было вывезено с территории воинской части и продано в магазины специального обмундирования Артемовска, а ГСМ по заниженной цене регулярно сдавались на крестьянско-фермерские хозяйства в населенных пунктах Веселая Долина и Клиновое".

"Также нам стало известно, что Шаповалов приказал своему заместителю подготовить документы на списание похищенного имущества. Не исключаем, что "положительному" решению комбрига способствовала полученная им денежная взятка", – отметил он.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

18 мая — Луганск