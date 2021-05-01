Украинские силовики и СМИ готовят фейки для обвинения ЛНР в обстрелах – Народная милиция

Пропагандисты центра информационно-психологических операций (ИПсО) ВСУ и журналисты готовят постановочные репортажи, чтобы обвинить Народную милицию ЛНР в обстрелах. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

"Вчера (17 мая) в штабе так называемой операции объединенных сил ("ООС") командующий (операции генерал Владимир) Кравченко провел инструктаж офицеров 74-го центра ИПсО и военнослужащих тактической группы спецназначения "Запад" по организации работы съемочных групп телеканалов "1+1", ICTV и Associated Press в зоне ответственности 14-й и 92-й бригад ВСУ", - сказал он.

Филипоненко отметил, что для постановочных репортажей киевские силовики получили разрешение "всеми доступными средствами и способами спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ведение огня по позициям ВСУ в момент нахождения на них съемочных групп".

Он уточнил, что для съемок сотрудники ИПсО проведут отбор среди военнослужащих ВСУ, внешний вид и ораторские способности которых "будут достойны камер украинских и зарубежных журналистов".

"При этом боевикам элитных подразделений украинской армии приказано осуществить поджоги оставленных домов", - добавил офицер пресс-службы.

Филипоненко уточнил, что отснятые кадры украинская сторона планирует использовать "в целях обвинений защитников ЛНР в ведении обстрелов с использованием зажигательных боеприпасов с целью поджога гражданской инфраструктуры".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

18 мая — Луганск