Синоптики прогнозируют днем 19 мая в ЛНР до 20 градусов тепла

Температура воздуха в Республике 19 мая будет колебаться от 10 градусов выше нуля ночью до 20 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 18 мая до 21:00 19 мая на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью без существенных осадков, местами слабый туман; утром и днем кратковременный дождь, местами сильный, местами гроза; ветер южный 7-12 м/с, утром и днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 15-20 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 12-14 градусов, днем – 17-19 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 11-13 градусов выше нуля ночью и 14-16 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 13 до 15 градусов тепла ночью и от 15 до 17 градусов выше нуля днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 19 мая метеорологи фиксировали в 1936 году – нуль градусов. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1953 году и составляла плюс 33,6 градуса.

По предварительному прогнозу, 19-20 мая ложбина северо-западного циклона обеспечит влияние на погоду малоподвижного атмосферного фронта, температурный фон существенно не изменится. Днем 21 мая температура воздуха повысится на 3-5 градусов.

18 мая — Луганск