Киев продолжает блокировать восстановление механизма контроля перемирия – делегация ЛНР

Киев продолжает блокировать восстановление работы механизма контроля перемирия, подвергая опасности жизни жителей Донбасса. Об этом заявила пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь, комментируя итоги заседания подгруппы по вопросам безопасности.

"Украина продолжила блокировать восстановление работы координационного механизма, подвергая тем самым жизни жителей Донбасса опасности. Мирное население ЛНР и ДНР для Киева – это товар, который Украина готова обменять на политические дивиденды", - сказала она.

Пресс-секретарь сообщила, что работа подгруппы началась с обсуждения главного вопроса – "продолжающихся нарушений режима прекращения огня, рост которых постоянно фиксирует СММ (Специальная мониторинговая миссия) ОБСЕ".

"Представитель ЛНР в подгруппе отметил, что на сегодняшний день горячими точками на территории ЛНР остаются населенные пункты на Первомайском и Дебальцевском направлениях. С начала месяца 67% всех нарушений режима прекращения огня, совершенных вооруженными формированиями Украины в отношении ЛНР, приходятся именно на эти районы", - рассказала Ковшарь.

Она добавила, что такую оценку ситуации "подтвердил и координатор подгруппы (Яшар Халит) Чевик, который отметил, что наибольшее количество обстрелов сосредоточено в районе участка разведения сил и средств № 2 (в районе Золотого)".

"Это именно там, где подготовлен к открытию один из двух новых пунктов пропуска, и где Украина отказывается рассматривать предоставление бессрочных гарантий безопасности для его работы", - уточнила пресс-секретарь делегации ЛНР.

Она добавила, что поспособствовать деэскалации ситуации могло бы принятие согласованного проекта по восстановлению работы координационного механизма.

"К сожалению, Украина продолжила демонстрировать полное нежелание работать над таким практическим документом. Вместо конкретных предложений по усовершенствованию координационного механизма, Киев три часа пытался всячески размыть содержание проекта, подменяя стороны конфликта и навязывая ОБСЕ противоречащие их мандату обязательства", - рассказала Ковшарь.

Она подчеркнула, что единственным реальным препятствием для принятия соглашения и восстановлению работы координационного механизма является "отказ Украины от прямого взаимодействия с представителями Республик Донбасса в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня), хотя это предусмотрено Мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года".

"Без решения этого вопроса дальнейшая продуктивная работа в этом вопросе невозможна", - резюмировала пресс-секретарь.

Ранее Ковшарь сообщала, что консолидированный проект координационного механизма контроля перемирия остается несогласованным на 95% из-за позиции Киева.

Ранее в МИД сообщали, что представители Украины на внеочередной видеоконференции подгруппы по вопросам безопасности Контактной группы пытались выхолостить предложения Республик Донбасса по усовершенствованию координационного механизма контроля перемирия.

Представители ЛНР и ДНР в начале октября 2020 года внесли на рассмотрение Контактной группы Дорожную карту, представляющую собой пошаговый план всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта в Донбассе на основе Минских соглашений. Киев после неоднократных попыток уклониться от работы над документом представил свой ответный "План совместных шагов" лишь в начале ноября. Данные предложения не были согласованы в Контактной группе и отражают позицию Киева, противоречащую Минских соглашениям. В частности, документ, вопреки Минским договоренностям, предполагает передачу Киеву контроля над границей до проведения местных выборов в Донбассе, расформирование Народных милиций Республик, введение полицейского контингента Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, восстановление банковской и финансовой системы и принятие Украиной социальных обязательств только через два года после проведения выборов. Кроме того, предложенный Украиной план содержит шаги, подразумевающие вмешательство во внутренние дела Российской Федерации и раздачу поручений министрам и лидерам стран-участниц "нормандского формата" (Франция, Германия, Украина и Россия).

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам и вопросам восстановления.

18 мая — Луганск