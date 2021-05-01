Киев отказывается от выплаты пенсий в Республиках маломобильным гражданам – делегация ЛНР

Киев отказывается выплачивать пенсии на территориях Республик Донбасса маломобильным гражданам, которые не могут приехать на Украину. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь, комментируя итоги заседания подгруппы по вопросам экономики и восстановления Контактной группы.

"Обсуждались вопросы возобновления выплаты украинских пенсий на территориях Республик Донбасса, в первую очередь – маломобильным гражданам. Однако украинская сторона заявила категорическую позицию – выплаты возможны только в одном случае: все маломобильные пенсионеры для получения пенсий должны приехать на подконтрольную Киеву территорию (что невозможно чисто технически – они маломобильны, и их более 120 тысяч)", - сказала Ковшарь.

НЕ ДОПУСТИТЬ КОНСТРУКТИВА

Пресс-секретарь делегации отметила, что поднимались также вопросы экологии, долгов по заработной плате уволенным Украиной железнодорожникам, погашения долгов за электроэнергию мобильного оператора "Водафон".

"Однако позиция Украины претерпела серьезные трансформации в последние год-полтора, и сейчас вся ее риторика больше напоминает откровенные попытки заблокировать любые обсуждения, не допустить конструктивного обсуждения ни по одному вопросу", - рассказала Ковшарь.

Она добавила, что главный вопрос экономической подгруппы – вопрос восстановления социально-экономических связей через линию разграничения – "все так же остается заблокированным украинской стороной".

"Представители Украины вместо конструктивного обсуждения выплеснули на головы присутствующих массу лозунгов, призывов и политических деклараций, и ни слова по сути... Предоставить конкретные предложения Украина отказалась, все предложения Республик отвергла", - резюмировала пресс-секретарь.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам и вопросам восстановления.

18 мая — Луганск