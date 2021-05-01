В Северодонецке в результате взрыва сигнального патрона пострадал ребенок
Сегодня, около 17 часов, на спецлинию «102» поступил вызов о том, что на детской площадке по ул. Энергетиков произошел взрыв, в результате которого 9-летняя девочка получила телесные повреждения.
Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Луганской области.
На место происшествия прибыли правоохранители, которые ограничили доступ к площадке других лиц, так по предварительной информации взрывоопасных предметов было несколько.
Сейчас на месте происшествия работают следователи, оперативники и эксперты-взрывотехники. Проведение первоочередных действий курирует руководство полиции области.
Уже установлены еще два аналогичных патрона, которые находились в кустах и ??на скамейке. В настоящее время известно, что указанные опасные предметы нашли мальчики, которые проживают в этом же дворе, на помойке и спрятали их в кустах, а пострадавшая девочка их нашла.
Сейчас девочке оказывается помощь в больнице города — у нее диагностировали рассечение брови. Происшествия - Сегодня, 20:57 11
Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Луганской области.
На место происшествия прибыли правоохранители, которые ограничили доступ к площадке других лиц, так по предварительной информации взрывоопасных предметов было несколько.
Сейчас на месте происшествия работают следователи, оперативники и эксперты-взрывотехники. Проведение первоочередных действий курирует руководство полиции области.
Уже установлены еще два аналогичных патрона, которые находились в кустах и ??на скамейке. В настоящее время известно, что указанные опасные предметы нашли мальчики, которые проживают в этом же дворе, на помойке и спрятали их в кустах, а пострадавшая девочка их нашла.
Сейчас девочке оказывается помощь в больнице города — у нее диагностировали рассечение брови. Происшествия - Сегодня, 20:57 11
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