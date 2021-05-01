Полиция перехватила двух 11-летних школьниц. Ехали на заработки в Одессу



Об этом сообщает Восточный Вариает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, вчера в полицию Лисичанска поступило сообщение местной жительницы о том, что ее дочь должна была пойти утром в школу, однако в учебное заведение она не дошла, а исчезла вместе со своей подружкой, телефоны отключены, самостоятельные поиски не дали результатов.

На поиски детей немедленно ориентировали личный состав полиции Луганщины и правоохранителей, несущих службу на блокпостах.

«Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские установили, что накануне две подружки договорились поехать в Одессу, где планировали найти работу, потому что этот город казался девочкам более перспективным для роста и развития. Собрав некоторые вещи, и прихватив свои сбережения, девочки с автостанции города двинулись в Славянск, откуда поездом планировали отправиться в город-мечты», — сказано в сообщении.

Луганские полицейские связались с водителем автобуса, который вез маленьких путешественниц и предупредили, что девочек встретят коллеги-полицейские из Донецкой области, чтобы передать родителям. Сейчас школьницы уже дома. Новости Региона - Сегодня, 20:32 81 Две 11-летние школьницы из Лисичанска планировали отправиться в Одессу, их планам помешали родители и правоохранители, которые прервали путешествие в Славянске Донецкой области.Об этом сообщает Восточный Вариает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области.Так, вчера в полицию Лисичанска поступило сообщение местной жительницы о том, что ее дочь должна была пойти утром в школу, однако в учебное заведение она не дошла, а исчезла вместе со своей подружкой, телефоны отключены, самостоятельные поиски не дали результатов.На поиски детей немедленно ориентировали личный состав полиции Луганщины и правоохранителей, несущих службу на блокпостах.«Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские установили, что накануне две подружки договорились поехать в Одессу, где планировали найти работу, потому что этот город казался девочкам более перспективным для роста и развития. Собрав некоторые вещи, и прихватив свои сбережения, девочки с автостанции города двинулись в Славянск, откуда поездом планировали отправиться в город-мечты», — сказано в сообщении.Луганские полицейские связались с водителем автобуса, который вез маленьких путешественниц и предупредили, что девочек встретят коллеги-полицейские из Донецкой области, чтобы передать родителям. Сейчас школьницы уже дома. Новости Региона - Сегодня, 20:32 81

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