Луганщина готова к проведению ВНО
Вопросам обеспечения надлежащих условий для организованного проведения в Луганской области Внешнего Независимого Оценивания выпускников 2021 года было посвящено совещание, которое провела заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская. Об этом сообщается на странице Луганской ОГА в Facebook.
В мероприятии приняли участие руководители территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти, департаментов и управлений облгосадминистрации, Донецкого регионального центра оценивания качества образования.
Екатерина Безгинская отметила, что в области для участия в ВНО зарегистрировано 5793 участника. Основная сессия внешнего независимого оценивания начинается 21 мая. Все соответствующие службы выполнили поручение о создании надлежащих условий для проведения ВНО на Луганщине.
Директор Донецкого регионального центра оценивания качества образования Владимир Власов отметил, что все 33 пункта проведения ВНО в Луганской области готовы работать, персонал прошел сертификацию и обучение.
В свою очередь, директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Юрий Стецюк проинформировал, что для безусловного соблюдения противоэпидемических требований во время проведения основной и дополнительной сессий приобретены и распределен дезинфицирующие и защитные средства, перечень которых определен Постановлением КМУ от 21 апреля 2021 года № 403.
Речь идет об дезинфицирующих средства для обработки рук и поверхностей, жидкое мыло, одноразовые медицинские халаты и защитные очки.
«Для участников ВНО, проживающих на неподконтрольной украинской власти территории, предусмотрено беспрепятственное пересечение КПВВ. Подтвердить факт участия во внешнем независимом оценивании участники могут с помощью предоставления скан-копий сертификатов и приглашений-пропусков.
Для ответственных лиц за пункты проведения ВНО в территориальных общинах, их помощников, уполномоченных Украинского центра оценивания качества образования, проведен инструктаж.» — говорится в сообщении.
Новости Региона - Сегодня, 20:16 110
В мероприятии приняли участие руководители территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти, департаментов и управлений облгосадминистрации, Донецкого регионального центра оценивания качества образования.
Екатерина Безгинская отметила, что в области для участия в ВНО зарегистрировано 5793 участника. Основная сессия внешнего независимого оценивания начинается 21 мая. Все соответствующие службы выполнили поручение о создании надлежащих условий для проведения ВНО на Луганщине.
Директор Донецкого регионального центра оценивания качества образования Владимир Власов отметил, что все 33 пункта проведения ВНО в Луганской области готовы работать, персонал прошел сертификацию и обучение.
В свою очередь, директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Юрий Стецюк проинформировал, что для безусловного соблюдения противоэпидемических требований во время проведения основной и дополнительной сессий приобретены и распределен дезинфицирующие и защитные средства, перечень которых определен Постановлением КМУ от 21 апреля 2021 года № 403.
Речь идет об дезинфицирующих средства для обработки рук и поверхностей, жидкое мыло, одноразовые медицинские халаты и защитные очки.
«Для участников ВНО, проживающих на неподконтрольной украинской власти территории, предусмотрено беспрепятственное пересечение КПВВ. Подтвердить факт участия во внешнем независимом оценивании участники могут с помощью предоставления скан-копий сертификатов и приглашений-пропусков.
Для ответственных лиц за пункты проведения ВНО в территориальных общинах, их помощников, уполномоченных Украинского центра оценивания качества образования, проведен инструктаж.» — говорится в сообщении.
Новости Региона - Сегодня, 20:16 110
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