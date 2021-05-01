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Погода в Луганске 19 мая

bot Вчера, 22:0043Новости
Погода в Луганске 19 мая
В Луганске во вторник 19 мая, ожидается облачность, кратковременные дожди, возможно грозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью +10 +13ºС, днем +17 +19ºС. Ветер южный 7-12 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была зарегистрирована +33,6ºС в 1953 году;
минимальная +4,6 ºС в 1960 году.
Народный календарь: В этот день почитается память праведного Иова Многострадального и мученика Дионисия. «На Денисов день большая роса — огурцам большой род». Обильное выпадение росы указывало не только на огуречный урожай, но и на хорошую погоду, а отсутствие росы предвещало дождь. Погода в Луганске - Сегодня, 21:36 52

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