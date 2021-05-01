Отключение электроэнергии в Луганске 19 мая
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 19 мая будут временно отключать от электричества некоторые дома Ленинского, Жовтневого и Каменнобродского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Ленинском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по следующим адресам:
улица Ленина, 36, 38, 40, 42, 44, 46;
улица Маркса, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55;
улица 9-я Линия, 4.
В Жовтневом районе без электричества останутся:
улица 30лет победы, 17, 19, 21, 23, 25.
Электроснабжение в Каменнобродском районе будет отсутствовать:
улица Артема, 268а, в, 352;
переулок Богдановский, 5-36;
улица Каменная, 2-8;
переулок Корчагина, 3-21;
переулок Больничный, 1-9;
улица Ляпина, 23а-57;
улица Нагорная, 32-35;
переулок Освобождения, 2-43.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 22:24 15
В Ленинском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по следующим адресам:
улица Ленина, 36, 38, 40, 42, 44, 46;
улица Маркса, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55;
улица 9-я Линия, 4.
В Жовтневом районе без электричества останутся:
улица 30лет победы, 17, 19, 21, 23, 25.
Электроснабжение в Каменнобродском районе будет отсутствовать:
улица Артема, 268а, в, 352;
переулок Богдановский, 5-36;
улица Каменная, 2-8;
переулок Корчагина, 3-21;
переулок Больничный, 1-9;
улица Ляпина, 23а-57;
улица Нагорная, 32-35;
переулок Освобождения, 2-43.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 22:24 15
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