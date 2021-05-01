В«Большой и подробный разговорВ»

Наверное, глупо было возлагать надежды на Зеленского, веря в то, что человек, не имеющий отношения к украинскому политическому бомонду, сможет изменить ход истории и направить страну в другое, более рациональное русло.Политическая система стран, подобных Украине, устроена весьма примитивно. Этот тот самый случай, когда от перемены мест слагаемых сумма действительно не меняется. Как только населению начинает надоедать один президент, ему тут же подсовывают другого. Разные взгляды, разная модель управления, разное видение ситуации, но итог один и тот же. Оболваненное население продолжают «вести в Европу», при этом просто «уводя от России».Но Зеленскому, в период проведения его предвыборной кампании, люди все же верили. Верили не только украинцы, верили даже некоторые россияне. Уж очень подкупало его обещание в кратчайшие сроки закончить войну на Донбассе. Обещания данного человека, представителя одной из самых мирных профессий, принимались за чистую монету, даже несмотря на то, что где-то в глубине души все же сидело подозрение, что Володя берет на себя намного больше, чем может сделать.И вот прошло два года. Понимание того, что Зеленский ничем не отличается от Порошенко, уже давно укрепилось даже в сознании украинцев, не говоря уже о россиянах. Но Зеленский продолжает рассказывать небылицы и убеждать народ Украины в том, что он все делает правильно, исключительно в интересах населения.Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента, буквально вчера в комментарии одному из украинских изданий анонсировал пресс-конференцию Зеленского, приуроченную к двухлетию его инаугурации.«Уже можно говорить официально - 20 мая состоится пресс-конференция президента. Формат, возможные ограничения в связи с тем же ковидом прорабатываются прямо сейчас и будут официально озвучены в самое ближайшее время, когда определим все детали. В любом случае, это будет достаточно большой и подробный разговор, чтобы можно было подвести итоги первых двух лет каденции Владимира Зеленского и обсудить ключевые направления работы и решения, которые должны быть приняты на протяжение третьего года», - сказал Подоляк.Можно, конечно, послушать Зеленского, который обозначит новые горизонты и направления, попытавшись при этом убедить украинцев сделать еще один рывок навстречу счастливому европейскому будущему. Можно послушать и истории про коварных врагов, как внешних, так и внутренних, саботирующих все реформы и дискредитирующих действующую власть. Но истории из разряда «что я хочу сделать и кто мне мешает» актуальны лишь в первые полгода президентства. По факту истечения двух лет нахождения у власти нужно отвечать уже на другие вопросы.Очень хочется услышать, как идет процесс выполнения предвыборных обещаний, особенно в контексте запуска процесса мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Нет, наверное, многие на территории современной Украины считают данный вопрос второстепенным, не заслуживающим внимания, так как вялотекущий военный конфликт имеет место быть где-то далеко и касается лишь малого процента населения страны – непосредственно тех, кто служит в армии либо проживает в зоне разграничения. Но это весьма ошибочная позиция, так как именно конфликт на Донбассе не дает Украине двигаться в том направлении, в котором ее пытается вести Зеленский.Экономический и политический хаос, постигший Украину в последние годы – это всего лишь следствие, но никак не причина. Причина кроется именно в конфликте на Донбассе, который вытягивает из страны ресурсы, рождает противоречивые политические и общественные силы и создает напряженность в отношениях с ближайшими соседями. Пока Зеленский не выполнит своего главного предвыборного обещания и не закончит войну на Донбассе, рассчитывать на то, что экономическая и политическая ситуация в стране стабилизируется – как минимум глупо. Страна и дальше будет катиться в пропасть и падать в бездну под эмоциональные речи одного из самых красноречивых президентов Украины.В общем, чудес не бывает, и вряд ли Зеленский, подводя итоги своего двухлетнего президентства, расскажет народу Украины о том, почему он не выполнил свои предвыборные обещания, и что мешает ему выполнить их в ближайшее время. Скорее всего, будет говорить о глобальных процессах, всячески уводя внимание населения от насущных, реальных проблем. Но, с другой стороны, кто виноват в том, что страной уже который год правят политические аферисты? Наверное, сами украинцы. Уж очень они увлеклись своим «забегом» в сторону Европы. В итоге от России «убежали», но в Европу так и не попали…Алексей Зотье