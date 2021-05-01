Документы необходимые для оформления в 1-й класс

Совсем скоро родители будущих школьников будут подавать документы. И зачастую появляется очень много вопросов, каких врачей проходить и какие бумаги нужны.Национальная служба здоровья Украины подготовила детальное разъяснение.• детский хирург;• детский ортопед-травматолог;• детский офтальмолог;• стоматолог;•другие специалисты по показаниям.Также необходимо сдать следующие анализы:• анализ крови на гемоглобин;• другие анализы по показаниям.Вместе с другими документами нужно подать медицинские справки № 086-1 / о. В этих справках содержится заключение о состоянии здоровья ребенка, диагноз, группу на физкультуре и рекомендации в соответствии с клиническим протоколом медицинского ухода за детьми в возрасте от 3 до 17 лет.Такие справки выдает семейный врач или педиатр, с которым у ребенка заключена декларация. Также этот врач направляет ученика к узким специалистам, чьи выводы также нужны для осмотра.Про медосмотр для учеников 2-11 классов:Медицинский осмотр проводится один раз в год, но не обязательно переносить эту процедуру на время перед началом учебного процесса.С 7 до 17 лет узких специалистов и анализы нужно проходить только по мере необходимости.Нужны консультации и анализы, но для каждого возраста они разные и тут уже подскажет педиатр или семейный врач, отправляя на осмотр.Также стоит напомнить, что процедура прохождения медосмотра бесплатная.Для консультации узких специалистов педиатр или семейный врач создаст электронное направление. С ним нужно обратиться к любому медицинскому учреждению, которое имеет договор с НСЗУ на предоставление амбулаторной помощи. Новости Украины - 18 мая 2021 83