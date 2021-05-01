Документы необходимые для оформления в 1-й класс
Совсем скоро родители будущих школьников будут подавать документы. И зачастую появляется очень много вопросов, каких врачей проходить и какие бумаги нужны.
Национальная служба здоровья Украины подготовила детальное разъяснение.
Каких врачей нужно проходить будущим первоклассникам?
• детский хирург;
• детский ортопед-травматолог;
• детский офтальмолог;
• стоматолог;
•другие специалисты по показаниям.
Также необходимо сдать следующие анализы:
• анализ крови на гемоглобин;
• другие анализы по показаниям.
Какие справки нужны?
Вместе с другими документами нужно подать медицинские справки № 086-1 / о. В этих справках содержится заключение о состоянии здоровья ребенка, диагноз, группу на физкультуре и рекомендации в соответствии с клиническим протоколом медицинского ухода за детьми в возрасте от 3 до 17 лет.
Где взять такую справку?
Такие справки выдает семейный врач или педиатр, с которым у ребенка заключена декларация. Также этот врач направляет ученика к узким специалистам, чьи выводы также нужны для осмотра.
Про медосмотр для учеников 2-11 классов:
Медицинский осмотр проводится один раз в год, но не обязательно переносить эту процедуру на время перед началом учебного процесса.
С 7 до 17 лет узких специалистов и анализы нужно проходить только по мере необходимости.
Нужны консультации и анализы, но для каждого возраста они разные и тут уже подскажет педиатр или семейный врач, отправляя на осмотр.
Также стоит напомнить, что процедура прохождения медосмотра бесплатная.
Что нужно сделать перед медицинским осмотром?
Для консультации узких специалистов педиатр или семейный врач создаст электронное направление. С ним нужно обратиться к любому медицинскому учреждению, которое имеет договор с НСЗУ на предоставление амбулаторной помощи. Новости Украины - 18 мая 2021 83
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