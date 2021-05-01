Киевские силовики установили 560 мин на окраине Попасной – Народная милиция

Киевские силовики установили 560 мин на окраине Попасной. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

"Боевики 92-й бригады разместили 560 противотанковых мин ТМ-62 на восточной окраине населенного пункта Попасная", - говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что фермеры Станично-Луганского района направили коллективную жалобу в так называемую Луганскую областную военно-гражданскую администрацию в связи с невозможностью проводить полевые работы из-за хаотичного минирования сельхозугодий киевскими силовиками.

Осадчий сообщал, что киевские силовики установили 100 мин на окраинах села Орехово и поселка городского типа Трехизбенка.

Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко отмечал, что киевские силовики установили 500 мин на засеянных пшеницей полях в Станично-Луганском районе. Он также информировал, что саперы государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и международной гуманитарной организации обнаружили близи жилых домов и на сельхозугодьях в двух населенных пунктах в зоне проведения так называемой операции объединенных сил более 100 взрывоопасных устройств.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

19 мая — Луганск