В Луганске в черте города заметно активизировались ядовитые змеи. ФОТО
В Луганске активизировались ядовитые змеи гадюки. Жители города пишут в социальных сетях, что видели пресмыкающихся в городских районах. Свои слова они подтверждают фотофактами:
«Вот это чудовище увидела, когда гуляла с ребёнком в районе жилкома «Оксфорд»!!! Где службы, которые обязаны следить за этим?!»,
«Люди, вы чего? Это не полоз, это гадюка»,
«"Полоз» имеет длину до двух метров, чёрный цвет, жёлтое брюхо... толщину имеет «с хорошую мужскую руку»... эт, гадюка обыкновенная!!".
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Удобный город - Сегодня, 11:00 110
«Вот это чудовище увидела, когда гуляла с ребёнком в районе жилкома «Оксфорд»!!! Где службы, которые обязаны следить за этим?!»,
«Люди, вы чего? Это не полоз, это гадюка»,
«"Полоз» имеет длину до двух метров, чёрный цвет, жёлтое брюхо... толщину имеет «с хорошую мужскую руку»... эт, гадюка обыкновенная!!".
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Удобный город - Сегодня, 11:00 110
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