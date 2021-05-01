Отключение воды в некоторых районах Луганска и области 19 мая
«Лугансквода» назвало адреса, по которым 19 мая возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.
На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Луганск:
Ленинский район: улицы Тараса Рыбаса, Максима Горького, Ленина, Звейнека, городок Пархоменко;
Жовтневый район: кварталы 41-й квартал, улицы Галицкого, Стефаника, Новороссийская, 2-я Первомайская, 3-я Первомайская, Высокая;
Каменнобродский район: улицы Жукова, Айдарская, Артема, Краматорская;
Артемовский район: улицы Ивана Франко, Советская;
Краснодонский район: Краснодон, квартал Титова;
Лутугинский район: поселок Белое, улица Матросова, переулок Школьный, улица Орджоникидзе; Лутугино, улицы Менделеева, Садовая;
Славяносербский район: пгт Родаково, улицы Челюскинцев, Садовая; Зимогорье, улица Луначарского;
Ровеньки: поселок Михайловка, улицы Шахтерская, Октябрьская, 40 лет Октября;
Свердловск: улица Пирогова;
Алчевск: улицы Калинина, Мичурина, Лозовая;
Перевальский район: Артемовск, улицы Матросова, Советская, Серго;
Кировск: улицы Белинского, Щорса; поселок Донецкий, улица Севастопольская;
Брянка: городской парк;
Стаханов: улица Карла Маркса, проспект Ленина; Алмазная; Ирмино, улица Канатная;
Первомайск: улицы Макаренко, Писарева, Правика;
Антрацит: улицы Ильича, Петровского;
Красный Луч: проезд Заводской, улицы Жигулевская, Заречная; Вахрушево, улица Ленина.
«На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды», — предупредили в «Луганскводе». Удобный город - Сегодня, 10:25 164
На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Луганск:
Ленинский район: улицы Тараса Рыбаса, Максима Горького, Ленина, Звейнека, городок Пархоменко;
Жовтневый район: кварталы 41-й квартал, улицы Галицкого, Стефаника, Новороссийская, 2-я Первомайская, 3-я Первомайская, Высокая;
Каменнобродский район: улицы Жукова, Айдарская, Артема, Краматорская;
Артемовский район: улицы Ивана Франко, Советская;
Краснодонский район: Краснодон, квартал Титова;
Лутугинский район: поселок Белое, улица Матросова, переулок Школьный, улица Орджоникидзе; Лутугино, улицы Менделеева, Садовая;
Славяносербский район: пгт Родаково, улицы Челюскинцев, Садовая; Зимогорье, улица Луначарского;
Ровеньки: поселок Михайловка, улицы Шахтерская, Октябрьская, 40 лет Октября;
Свердловск: улица Пирогова;
Алчевск: улицы Калинина, Мичурина, Лозовая;
Перевальский район: Артемовск, улицы Матросова, Советская, Серго;
Кировск: улицы Белинского, Щорса; поселок Донецкий, улица Севастопольская;
Брянка: городской парк;
Стаханов: улица Карла Маркса, проспект Ленина; Алмазная; Ирмино, улица Канатная;
Первомайск: улицы Макаренко, Писарева, Правика;
Антрацит: улицы Ильича, Петровского;
Красный Луч: проезд Заводской, улицы Жигулевская, Заречная; Вахрушево, улица Ленина.
«На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды», — предупредили в «Луганскводе». Удобный город - Сегодня, 10:25 164
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