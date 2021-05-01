Ощадбанк, ПриватБанк и Монобанк массово блокируют деньги на картах клиентов: как застраховаться от этого



Какие переводы считаются подозрительными



Украинские банки могут блокировать карты своих клиентов по целому ряду причин. Право на это у них появилось после того, как в Украине приняли законы о рискоориентированном подходе к проверке владельцев счетов. Как правило, карта либо блокируется, либо у пользователя услуг просто просят дополнительные документы, подтверждающие законность происхождения денег.

Как правило, подозрительными переводами считают неожиданно большие переводы на карту, например, если у вас зарплата составляет условных пятнадцать тысяч гривен, а вы внезапно кладете миллион. Также карта блокируется, если клиент отказывается предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность или законность происхождения денег. Наконец, подозрение привлекают клиенты, у которых много карточек без окончания срока действия.



Наконец, подозрительными могут счесть клиентов в следующих случаях:

Если клиент не отвечает на банковский звонок.

Если клиент «чрезмерно” интересуется законодательством о финансовом мониторинге.

Если клиент нервничает без видимых причин.

Если клиент просит, чтобы его обслуживал только один сотрудник, то он тоже может попасть под подозрение.

Суммы меньше пяти тысяч гривен можно перевести на карточку в любом случае, без подтверждения личности. Однако же, если на карту приходят деньги крупными партиями, или же если вы постоянно меняете мелкие деньги на крупные банкноты, это также может считаться основанием для проверки.

Также следует отметить, что у различных банков есть свои собственные правила, которые могут меняться. Тем не менее, основные критерии подозрительных переводов, приведенные в этой статье, в целом совпадают, по крайней мере, у Приватбанка, Ощадбанка и monobank. Новости Украины - Сегодня, 10:00 533 В последнее время появилось много жалоб от клиентов самых разных украинских банков на то, что они блокируют карточки украинцев. С чем это чаще всего связано, и как этого избежать, советуют эксперты.Какие переводы считаются подозрительнымиУкраинские банки могут блокировать карты своих клиентов по целому ряду причин. Право на это у них появилось после того, как в Украине приняли законы о рискоориентированном подходе к проверке владельцев счетов. Как правило, карта либо блокируется, либо у пользователя услуг просто просят дополнительные документы, подтверждающие законность происхождения денег.Как правило, подозрительными переводами считают неожиданно большие переводы на карту, например, если у вас зарплата составляет условных пятнадцать тысяч гривен, а вы внезапно кладете миллион. Также карта блокируется, если клиент отказывается предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность или законность происхождения денег. Наконец, подозрение привлекают клиенты, у которых много карточек без окончания срока действия.Наконец, подозрительными могут счесть клиентов в следующих случаях:Если клиент не отвечает на банковский звонок.Если клиент «чрезмерно” интересуется законодательством о финансовом мониторинге.Если клиент нервничает без видимых причин.Если клиент просит, чтобы его обслуживал только один сотрудник, то он тоже может попасть под подозрение.Суммы меньше пяти тысяч гривен можно перевести на карточку в любом случае, без подтверждения личности. Однако же, если на карту приходят деньги крупными партиями, или же если вы постоянно меняете мелкие деньги на крупные банкноты, это также может считаться основанием для проверки.Также следует отметить, что у различных банков есть свои собственные правила, которые могут меняться. Тем не менее, основные критерии подозрительных переводов, приведенные в этой статье, в целом совпадают, по крайней мере, у Приватбанка, Ощадбанка и monobank. Новости Украины - Сегодня, 10:00 533

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