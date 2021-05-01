ЛЖД в апреле заменила 2,7 тыс. шпал и 5,8 т рельсов на железнодорожных путях

Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Луганская железная дорога" (ЛЖД) в апреле заменило 2,7 тыс. шпал и 5,8 т рельсов на железнодорожных путях. Об этом сообщили в трансграничном концерне "Железные дорогие Донбасса", в состав которого входит в ЛЖД.

"Произведена замена деревянных шпал новыми в количестве 2717 штук на перегонах Крючково-Чернухино, Сентяновка-Зимогорье, Семейкино-Краснодон, а также на станции "Должанская". На станциях "Коммунарск" и "Техникум" выполнена замена рельсов в объеме 5,8 т", - говорится в сообщении.

Специалисты предприятия заменили пять комплектов деревянных брусьев на стрелочных переводах, девять дефектных рамных рельсов и крестовин, установили 10 опор на перегоне Лутугино-Семейкино, а также выполнили ряд других ремонтно-восстановительных работ.

Ранее министр инфраструктуры и транспорта ЛНР Александр Басов сообщал, что в рамках реализации двух инвестиционных программ из бюджета ЛНР в 2019-2020 годах было выделено около 450 млн руб. на модернизацию железнодорожной отрасли Республики, что позволило ЛЖД приобрести пять, а затем еще четыре электровоза.

19 мая — Луганск