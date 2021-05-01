Сильный дождь, гроза и штормовой ветер ожидаются в Республике днем 19 мая

Сильный дождь с грозой и усиление ветра до 20 м/с ожидаются местами по территории Республики днем 19 мая. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"Днем 19 мая в Луганске и местами по территории Республики ожидается сильный дождь, местами гроза и усиление ветра до 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.

19 мая — Луганск