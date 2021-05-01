ВСУ препятствуют работе БПЛА ОБСЕ у Новоалександровки и Муратово – Народная милиция

Киевские силовики используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ вблизи сел Новоалександровка и Муратово. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"В зоне ответственности 92-й и 14-й бригад ВСУ с целью подавления сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенных пунктов Новоалександровка и Муратово зафиксировано применение станций РЭБ "Буковель-АД" из состава мобильной группы 305-го отдельного батальона РЭБ", - говорится в сообщении.

Ранее киевские силовики задействовали станции РЭБ для препятствования работе БПЛА ОБСЕ вблизи села Орехово. Пресс-служба управления Народной милиции ЛНР сообщала, что киевские силовики намерены применить зенитные ракетные комплексы против беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

19 мая — Луганск