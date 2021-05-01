Выплату украинских пенсий на территории неподконтрольного Донбасса обсуждали в ТКГ
На заседании подгруппы по вопросам экономики и восстановления Контактной группы, обсуждался вопрос выплат пенсии на неподконтрольных Украине территориях Донбасса маломобильным гражданам, которые не могут приехать на Украину. Об этом сообщила пресс-секретарь луганской делегации в Контактной группе Мария Ковшарь.
«Обсуждались вопросы возобновления выплаты украинских пенсий на территориях Республик Донбасса, в первую очередь — маломобильным гражданам. Однако украинская сторона заявила категорическую позицию — выплаты возможны только в одном случае: все маломобильные пенсионеры для получения пенсий должны приехать на подконтрольную Киеву территорию (что невозможно чисто технически — они маломобильны, и их более 120 тысяч)», — рассказала Ковшарь. Политика - Сегодня, 11:30 265
«Обсуждались вопросы возобновления выплаты украинских пенсий на территориях Республик Донбасса, в первую очередь — маломобильным гражданам. Однако украинская сторона заявила категорическую позицию — выплаты возможны только в одном случае: все маломобильные пенсионеры для получения пенсий должны приехать на подконтрольную Киеву территорию (что невозможно чисто технически — они маломобильны, и их более 120 тысяч)», — рассказала Ковшарь. Политика - Сегодня, 11:30 265
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