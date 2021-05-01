Российский кабмин упростит оформление прописки и временной регистрации
Правительство России упростит с июля 2022 года регистрацию по месту жительства и пребывания, оформить её можно будет дистанционно — через сайт госуслуг.
Как сообщается на сайте кабмина, соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, передает RT.
«Зарегистрироваться по месту жительства или по месту временного пребывания станет проще благодаря переводу этих госуслуг в электронный формат... Так, для получения прописки будет достаточно посетить регистрирующий орган всего один раз. Такая возможность появится у тех, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг», — говорится в заявлении.
Отмечается, что после обработки запроса гражданину останется только проставить отметку о регистрации в паспорт.
«Оформить временную регистрацию можно будет полностью дистанционно», — также сообщается на сайте кабмина.
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