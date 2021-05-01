Российский кабмин упростит оформление прописки и временной регистрации

«Зарегистрироваться по месту жительства или по месту временного пребывания станет проще благодаря переводу этих госуслуг в электронный формат... Так, для получения прописки будет достаточно посетить регистрирующий орган всего один раз. Такая возможность появится у тех, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг», — говорится в заявлении.

Фото: РИА НовостиПравительство России упростит с июля 2022 года регистрацию по месту жительства и пребывания, оформить её можно будет дистанционно — через сайт госуслуг.Как сообщается на сайте кабмина, соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, передает RT.Отмечается, что после обработки запроса гражданину останется только проставить отметку о регистрации в паспорт.«Оформить временную регистрацию можно будет полностью дистанционно», — также сообщается на сайте кабмина.