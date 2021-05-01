Боец ВСУ получил ранения при детонации взрывного устройства у Счастья – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ получил ранения при детонации неизвестного взрывного устройства у Счастья. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Вчера при проведении инженерных работ по оборудованию новых траншей на позициях 1-го батальона 80-й бригады в районе Счастья произошла детонация неизвестного взрывного устройства. В результате инцидента один военнослужащий получил осколочные ранения и в тяжелом состоянии был доставлен в военный госпиталь Северодонецка", - рассказал он.

Филипоненко добавил, что командование батальона в отчете представило раненого бойца "как результат огневой провокации со стороны Народной милиции".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

19 мая — Луганск