Интерактивная дискуссия, посвященная конституционному развитию ЛНР, прошла в Алчевске

Интерактивная площадка "Конституционное становление Луганской Народной Республики: путь длиною в семь лет" прошла в администрации Алчевска. Об этом сообщила пресс-служба Общественной палаты (ОП) ЛНР.В мероприятии приняли участие глава администрации Алчевска Наталья Пяткова, член ОП ЛНР Ирина Бронникова, представители алчевского территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине", городского суда, Совета ветеранов, педагоги и библиотекари.Пяткова напомнила, что Временный Основной Закон (Конституция) ЛНР был разработан за очень короткий срок и принят на первом пленарном заседании Народного Совета Республики первого созыва 18 мая 2014 года."Согласно действующей Конституции, Луганская Народная Республика является демократическим, правовым и социальным государством, а ее территория - единой и неделимой. Демократический характер Луганской Народной Республики проявляется в том, что, согласно статье 2-й Конституции, источником власти в ЛНР является ее народ", - отметила глава города.Она подчеркнула, что на педагогов "возлагается огромная ответственность по воспитанию настоящих патриотов родной земли, знающих, исполняющих и уважающих законы Луганской Народной Республики".Бронникова рассказала присутствующим о работе ОП, которая обеспечивает взаимодействие населения и власти Республики."Люди имеют право высказывать свое мнение и свои рациональные предложения, направленные на улучшение различных сфер жизни. Однако важно не просто предлагать, но и уметь нести ответственность за сказанное, а также за реализацию того или иного проекта", - сказала общественница.Напомним, 15 мая 2020 года глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом установил памятную дату – День Конституции Луганской Народной Республики.Праздник отмечается ежегодно 18 мая.Напомним, 11 мая 2014 года, в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также на части территорий, подконтрольных киевским силовикам, состоялся референдум по вопросу самоопределения ЛНР и ДНР. Явка на Луганщине составила 81%, на Донетчине – 75%. За самоопределение ЛНР проголосовали 96,2% участников референдума, в ДНР – 89,7%. На следующий день, 12 мая 2014 года, был провозглашен государственный суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик.18 мая 2014 года Народный Совет принял Временный Основной Закон (Конституцию) Луганской Народной Республики.19 мая — Луганск