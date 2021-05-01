Интерактивная дискуссия, посвященная конституционному развитию ЛНР, прошла в Алчевске
Интерактивная площадка "Конституционное становление Луганской Народной Республики: путь длиною в семь лет" прошла в администрации Алчевска. Об этом сообщила пресс-служба Общественной палаты (ОП) ЛНР.
В мероприятии приняли участие глава администрации Алчевска Наталья Пяткова, член ОП ЛНР Ирина Бронникова, представители алчевского территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине", городского суда, Совета ветеранов, педагоги и библиотекари.
Пяткова напомнила, что Временный Основной Закон (Конституция) ЛНР был разработан за очень короткий срок и принят на первом пленарном заседании Народного Совета Республики первого созыва 18 мая 2014 года.
"Согласно действующей Конституции, Луганская Народная Республика является демократическим, правовым и социальным государством, а ее территория - единой и неделимой. Демократический характер Луганской Народной Республики проявляется в том, что, согласно статье 2-й Конституции, источником власти в ЛНР является ее народ", - отметила глава города.
Она подчеркнула, что на педагогов "возлагается огромная ответственность по воспитанию настоящих патриотов родной земли, знающих, исполняющих и уважающих законы Луганской Народной Республики".
Бронникова рассказала присутствующим о работе ОП, которая обеспечивает взаимодействие населения и власти Республики.
"Люди имеют право высказывать свое мнение и свои рациональные предложения, направленные на улучшение различных сфер жизни. Однако важно не просто предлагать, но и уметь нести ответственность за сказанное, а также за реализацию того или иного проекта", - сказала общественница.
Напомним, 15 мая 2020 года глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом установил памятную дату – День Конституции Луганской Народной Республики.
Праздник отмечается ежегодно 18 мая.
Напомним, 11 мая 2014 года, в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также на части территорий, подконтрольных киевским силовикам, состоялся референдум по вопросу самоопределения ЛНР и ДНР. Явка на Луганщине составила 81%, на Донетчине – 75%. За самоопределение ЛНР проголосовали 96,2% участников референдума, в ДНР – 89,7%. На следующий день, 12 мая 2014 года, был провозглашен государственный суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик.
18 мая 2014 года Народный Совет принял Временный Основной Закон (Конституцию) Луганской Народной Республики.
19 мая — Луганск
Метки: {keywords}