На сайт "Бессмертного полка" пытались загрузить тысячи фотографий нацистов

"И в этом году, к сожалению, как и в прошлом, модераторы проекта пресекали ряд провокационных попыток размещения в строю "Бессмертного полка онлайн" портретов нацистских преступников. Это были как сами нацисты, так и их пособники со стороны коллаборационистов", - сообщила она.

Фото: © РИА НовостиОбщероссийское общественное объединение "Бессмертный полк России" передало в Следственный комитет РФ данные IP-адресов, с которых проводились попытки разместить изображения нацистских преступников и коллаборационистов во время онлайн-шествия "Бессмертного полка" в День Победы 9 мая нынешнего года, передает РИА Новости."Нас сегодняшний день данные этих IP-адресов переданы в Следственный комитет Российской Федерации", - сказала сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка России" Елена Цунаева в среду в ходе онлайн-конференции на площадке МИА "Россия сегодня".https://centercigr.livejournal.com/153337.htmlГруппа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в твиттере https://twitter.com/militarydonbassТелеграм по Донбассу: https://t.me/WarDonbass