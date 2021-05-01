Жители Республики 24 и 25 мая смогут бесплатно обследоваться на меланому – Минздрав

Жители Республики 24 и 25 мая смогут пройти бесплатное обследование на меланому. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

"В Луганской Народной Республике в 2021 году в рамках проведения Всемирного дня по борьбе с меланомой можно пройти бесплатное обследование родинок по следующим адресам: Луганск, улица Краснодонская, 14, ГУ "Луганский республиканский дерматовенерологический диспансер" ЛНР 24 мая с 09:00 до 15.00; Луганск, улица Оборонная, 6, Клиника дерматологии и косметологии 25 мая с 09:00 до 16:00", - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что Всемирный день по борьбе с меланомой проводится ежегодно в мае по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Целью акции является информирование населения об этом злокачественном заболевании и активное выявление опухоли. Согласно данным ВОЗ, в мире ежегодно диагностируется около 230 000 новых случаев меланомы, в 28% случаев заболевание приводит к летальному исходу, так как выявляется на поздних стадиях. По данным специалистов, занимающихся изучением данной патологии в мире, выявление и лечение меланомы на самых ранних стадиях, когда толщина опухоли составляет менее 1 мм, позволяет достигнуть выживаемости больных спустя 20 лет после удаления опухоли более чем в 95% случаев.

"Таким образом, проведение своевременных диагностических мероприятий по профилактике заболеваемости меланомой способствует сохранению и продлению жизни человека", - отметили в Министерстве.

19 мая — Луганск