Создатели "Ополченочки" подпишут договор с Россотрудничеством о показе фильма за рубежом

Киностудия "Лугафильм" продюсерского центра "Родина" планирует 20 мая подписать договор с Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) о передаче прав на некоммерческий показ фильма "Ополченочка". Об этом ЛИЦ сообщил продюсерский центр "Родина".

"Фильм о военнослужащих Донбасса "Ополченочка" шагает по миру! 20 мая 2021 года состоится важнейшее культурное историческое событие в жизни Донбасса и Народных Республик – торжественное подписание договора с Россотрудничеством о передаче прав на некоммерческий показ фильма во всех представительствах Федерального агентства за рубежом", - говорится в сообщении.

Авторы картины рассказали, что договор позволит перевести снятый луганскими кинематографистами фильм на шесть языков и показать его в 80 странах мира.

Генеральный продюсер фильма, директор кинокомпании "Лугафильм" Роман Разум отметил, что "через образы героев художественного фильма русские соотечественники за рубежом смогут ознакомиться с реальной ситуацией в Народных Республиках Донбасса".

Ранее он сообщал, что "Ополченочка" является сильным идеологическим оружием, приближающим победу наравне с пушками", поэтому "Лугафильм" тщательно выбирает время его выхода на большой экран.

Фильм рассказывает о войне в Донбассе, судьбах его жителей, неожиданно для себя оказавшихся в водовороте трагических событий.

Режиссер-постановщик – Алексей Козлов (Москва), оператор-постановщик, автор идеи фильма – Роман Разум (Луганск), авторы сценария – Борис Табачник, Владислав Плахута (Луганск), композитор – Ян Лещенко (Луганск). Продюсирование по РФ – Юрий Мильчинский (Москва). В главных ролях: Мария Перн (Волгоград), Наталья Колоскова (Смоленск), Наталья Стародубцева (Луганск), Юрий Миронцев (Ростов-на-Дону), Виталий Лясников (Луганск), Вилен Бабичев (Полтава), Анатолий Фалынский (Ростов-на-Дону).

19 мая — Луганск