Девочка подорвалась на боеприпасе, вымененном на алкоголь у бойцов ВСУ – Народная милиция

Девятилетняя жительница Северодонецка подорвалась на взрывоопасном предмете, полученном местными подростками от военнослужащих ВСУ в обмен на алкоголь и сигареты. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Трагические события с ранением несовершеннолетних детей произошли в Северодонецке, где от взрыва неизвестного устройства пострадала девятилетняя девочка. По имеющимся у нас сведениям, вчера на одной из детских площадок по улице Энергетиков произошел взрыв неизвестного взрывного устройства. В ходе предварительного опроса установлено, что пострадавшая девочка нашла в кустах неизвестный предмет, который впоследствии взорвался в непосредственной близости от нее", – рассказал Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что "также установлено, что взрывоопасные предметы вблизи детской площадки спрятали трое подростков 16 и 17 лет".

"Со слов подростков, они регулярно выменивали на алкоголь и табачную продукцию боеприпасы у военнослужащих, находящихся на излечении в военном госпитале Северодонецка", – уточнил он.

Филипоненко проинформировал, что "в настоящее время следователями ГУНП (главного управления национальной полиции) в "Луганской области" совместно с сотрудниками военной службы правопорядка проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному обороту боеприпасов".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

19 мая — Луганск