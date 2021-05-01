КРРТ из-за тренировок отменило проведение технических работ в населенных пунктах ЛНР

Государственное унитарное предприятие "Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения" (КРРТ) из-за проходящих в Республике плановых комплексных тренировок органов управления и сил гражданской защиты отменило проведение плановых профилактических работ в населенных пунктах ЛНР. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций Республики.

"В связи с проведением в период с 17 по 22 мая 2021 года совместных действий в рамках реагирования на кризисные ситуации и возможные внешние угрозы, объявленных главой Луганской Народной Республики, проведение плановых профилактических работ технических средств государственного унитарного предприятия ЛНР "Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения", запланированных с 18 по 21 мая 2021 года, отменено", - говорится в сообщении.

В соответствии с указаниями главы ЛНР Леонида Пасечника с 17 по 22 мая в Республике проводятся плановые комплексные тренировки органов управления и сил гражданской защиты, действующих в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, с привлечением Министерства здравоохранения.

19 мая — Луганск