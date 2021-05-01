ВСУ привезли боеприпасы к Новолуганскому для совершения провокаций – Народная милиция

Киевские силовики привезли боеприпасы на позиции в районе поселка Новолуганское для совершения провокаций во время заседания Контактной группы, которое проходит сегодня. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По поступившей информации от нашего источника в штабе оперативно-тактической группировки "Север" нам стало известно, что в период проведения переговоров Контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе с позиций 59-й бригады планируются огневые провокации. Для их реализации по приказу комбрига (Геннадия) Шаповалова на позиции в районе населенного пункта Новолуганское (доставлено) 3 ящика 82-мм мин, а также 20 выстрелов к гранатомету РПГ-7", - рассказал офицер пресс-службы.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

19 мая — Луганск