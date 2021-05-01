Киевские силовики сбили свой беспилотник в районе Попасной – Народная милиция

Киевские силовики в районе Попасной сбили свой беспилотный летательный аппарат (БЛА). Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

"Вчера (18 мая) по приказу командира 92-й бригады расчет БЛА из состава разведывательной роты производил облет позиций мотопехотного батальона, расположенных в районе населенного пункта Попасная, с целью контроля качества их маскировки. При этом военнослужащим на передовых позициях не была доведена информация о планируемых полетах", - рассказал Филипоненко.

Он отметил, что "в результате несогласованных действий при подлете к одной из позиций огнем из стрелкового оружия БЛА типа "Мэвик" был сбит".

"Утрата дорогостоящего оборудования стала и поводом для очередного конфликта между разведчиками и пехотинцами. Так, прибывшие на место падения БЛА разведчики потребовали от старшего позиции компенсировать стоимость беспилотника. Получившие отказ боевики избили находящихся на позиции трех сослуживцев", - сообщил представитель оборонного ведомства Республики.

Он добавил, что командование бригады проводит служебное разбирательство, "по результатам которого к младшему офицерскому и сержантскому составу будут применены дисциплинарные меры воздействия".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

19 мая — Луганск