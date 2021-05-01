Подросток угрожал взорвать гимназию в Казани

"После того как учитель забрала электронную сигарету, стал вести себя агрессивно, в том числе кричать: "Я вас всех взорву", — заявил собеседник агентства.

Фото: РИА НовостиВ Казани подросток угрожал взорвать учебное заведение из-за замечаний по поводу электронной сигареты, рассказали РИА Новости в мэрии города.Инцидент произошел в гимназии № 40. Ученик принес курительное устройство с собой на урок. На просьбы преподавателя убрать его подросток никак не отвечал.По его информации, школу проверили, никаких опасных предметов не обнаружили. Учебный процесс продолжается.В Казани 11 мая произошло массовое убийство в школе — крупнейшее в стране за последнее время. По данным следствия, 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семь детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юношу арестовали, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы. Галявиев признал вину.