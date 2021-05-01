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Участники акции "БлагоТворим всем миром!" собрали деньги 16 нуждающимся семьям Стаханова (ФОТО)

Sergey Вчера, 19:1547Новости
Участники акции "БлагоТворим всем миром!" собрали деньги 16 нуждающимся семьям Стаханова (ФОТО)




Участники акции "БлагоТворим всем миром!" собрали деньги 16 нуждающимся семьям Стаханова (ФОТО)


Участники акции "БлагоТворим всем миром!" собрали деньги 16 нуждающимся семьям Стаханова (ФОТО)






Участники акции "БлагоТворим всем миром!" собрали деньги 16 нуждающимся семьям Стаханова (ФОТО)


Участники акции "БлагоТворим всем миром!" собрали деньги 16 нуждающимся семьям Стаханова (ФОТО)










Участники благотворительной акции "БлагоТворим всем миром!", которая прошла в Стаханове, собрали денежную помощь для 16 семей, воспитывающих детей с максимальной потерей здоровья. Об этом сообщил отдел внутренней политики и информации городской администрации.
"16 семей, воспитывающих детей с максимальной потерей здоровья, получили денежную помощь по итогам общегородской ежегодной благотворительной акции "БлагоТворим всем миром!". Вручение денежных средств состоялось в Центре детского и юношеского творчества Стаханова", – говорится в сообщении.
Благотворительная акция проводилась в Стаханове в шестой раз, ее организаторами выступили администрация города, отдел социального служения Свято-Николаевского собора, а также объединение женщин-предпринимателей при городском Совете женщин.
"На масленичной неделе в школах, гимназиях и восьми детских садах Стаханова прошли благотворительные ярмарки. Кроме того, школьники и дошкольники приняли участие в ежегодной акции "3Д: Дети Делают Добро", в рамках которой своими руками изготовили поделки для дома, и любой желающий мог приобрести их на ярмарке в Свято-Николаевском соборе в Вербное воскресенье. Все собранные средства были направлены на оказание финансовой помощи семьям, в которых есть дети с максимальной потерей здоровья", – рассказали в горадминистрации.
Там уточнили, что в нынешнем году участникам акции удалось собрать около 160 тыс. руб.
"Уже стало доброй традицией проводить акцию "БлагоТворим всем миром!", и я хочу сказать слова благодарности всем причастным к ее организации и проведению – как детям, так и взрослым. Сегодня 16 семей, воспитывающих детей с максимальной потерей здоровья, благодаря доброте и милосердию всех присутствующих не просто получили финансовую помощь, а главное – почувствовали заботу и поддержку. Только собственным примером мы сможем воспитать в детях те чувства, которые наиболее ценны в жизни", – отметила заместитель главы администрации Стаханова Тамара Ковтун.
Участников акции также поблагодарил настоятель Свято-Николаевского собора Стаханова архимандрит Дионисий (Тивяков).
"Мы все понимаем, что счастье испытывают не только те, кто получают помощь, внимание и поддержку, а и те, кто их оказывают ближним. Учебные учреждения – это не только сплоченные и отзывчивые коллективы, это, в первую очередь, пример для детей, глядя на который маленькие люди учатся делам милосердия и любви. Спасибо всем за ваше участие!" – сказал он.
Напомним, в 2020 году участники благотворительной акции "БлагоТворим всем миром!" собрали денежную помощь для 23 семей, воспитывающих детей с максимальной потерей здоровья.
19 мая — Луганск

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