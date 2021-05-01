Участники акции "БлагоТворим всем миром!" собрали деньги 16 нуждающимся семьям Стаханова (ФОТО)

Участники благотворительной акции "БлагоТворим всем миром!", которая прошла в Стаханове, собрали денежную помощь для 16 семей, воспитывающих детей с максимальной потерей здоровья. Об этом сообщил отдел внутренней политики и информации городской администрации."16 семей, воспитывающих детей с максимальной потерей здоровья, получили денежную помощь по итогам общегородской ежегодной благотворительной акции "БлагоТворим всем миром!". Вручение денежных средств состоялось в Центре детского и юношеского творчества Стаханова", – говорится в сообщении.Благотворительная акция проводилась в Стаханове в шестой раз, ее организаторами выступили администрация города, отдел социального служения Свято-Николаевского собора, а также объединение женщин-предпринимателей при городском Совете женщин."На масленичной неделе в школах, гимназиях и восьми детских садах Стаханова прошли благотворительные ярмарки. Кроме того, школьники и дошкольники приняли участие в ежегодной акции "3Д: Дети Делают Добро", в рамках которой своими руками изготовили поделки для дома, и любой желающий мог приобрести их на ярмарке в Свято-Николаевском соборе в Вербное воскресенье. Все собранные средства были направлены на оказание финансовой помощи семьям, в которых есть дети с максимальной потерей здоровья", – рассказали в горадминистрации.Там уточнили, что в нынешнем году участникам акции удалось собрать около 160 тыс. руб."Уже стало доброй традицией проводить акцию "БлагоТворим всем миром!", и я хочу сказать слова благодарности всем причастным к ее организации и проведению – как детям, так и взрослым. Сегодня 16 семей, воспитывающих детей с максимальной потерей здоровья, благодаря доброте и милосердию всех присутствующих не просто получили финансовую помощь, а главное – почувствовали заботу и поддержку. Только собственным примером мы сможем воспитать в детях те чувства, которые наиболее ценны в жизни", – отметила заместитель главы администрации Стаханова Тамара Ковтун.Участников акции также поблагодарил настоятель Свято-Николаевского собора Стаханова архимандрит Дионисий (Тивяков)."Мы все понимаем, что счастье испытывают не только те, кто получают помощь, внимание и поддержку, а и те, кто их оказывают ближним. Учебные учреждения – это не только сплоченные и отзывчивые коллективы, это, в первую очередь, пример для детей, глядя на который маленькие люди учатся делам милосердия и любви. Спасибо всем за ваше участие!" – сказал он.Напомним, в 2020 году участники благотворительной акции "БлагоТворим всем миром!" собрали денежную помощь для 23 семей, воспитывающих детей с максимальной потерей здоровья.19 мая — Луганск